WKN DE: A2PZEK / ISIN: US29670G1022

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Aqua America mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aqua America lädt voraussichtlich am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,422 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Aqua America 0,670 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 611,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Aqua America einen Umsatz von 604,4 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,14 USD aus, während im Fiskalvorjahr 2,17 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,27 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,09 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

