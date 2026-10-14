Aqualis Offshore Aktie
WKN DE: A119TZ / ISIN: NO0010715394
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Aqualis Offshore legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Aqualis Offshore äußert sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,025 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,500 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 91,2 Millionen USD für Aqualis Offshore, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 886,1 Millionen NOK erzielt wurde.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,080 USD, gegenüber -0,420 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 355,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,68 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aqualis Offshore Holding ASA
|
06:21
|Erste Schätzungen: Aqualis Offshore legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.08.26
|Ausblick: Aqualis Offshore gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Aqualis Offshore mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Aqualis Offshore legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Aqualis Offshore zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Aqualis Offshore Holding ASA
Aktien in diesem Artikel
|Aqualis Offshore Holding ASA
|0,80
|0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: Dow stabil -- ATX leichter -- DAX höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt gibt nach. Der deutsche Leitindex verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.