Aqualis Offshore Aktie

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WKN DE: A119TZ / ISIN: NO0010715394

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Aqualis Offshore legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aqualis Offshore äußert sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,025 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,500 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 91,2 Millionen USD für Aqualis Offshore, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 886,1 Millionen NOK erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,080 USD, gegenüber -0,420 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 355,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,68 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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