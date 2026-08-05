Aqualis Offshore Aktie
WKN DE: A119TZ / ISIN: NO0010715394
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Aqualis Offshore mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Aqualis Offshore lädt voraussichtlich am 20.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,015 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,310 NOK erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 92,2 Millionen USD für Aqualis Offshore, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 990,6 Millionen NOK erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD im Vergleich zu -0,420 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 356,4 Millionen USD, gegenüber 3,68 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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