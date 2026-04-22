Aqualis Offshore Aktie
WKN DE: A119TZ / ISIN: NO0010715394
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Aqualis Offshore zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Aqualis Offshore stellt voraussichtlich am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,010 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Aqualis Offshore 0,000 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 89,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 905,0 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,100 USD je Aktie, gegenüber -0,420 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 370,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,68 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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