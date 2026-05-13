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13.05.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Aquila gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Aquila öffnet voraussichtlich am 28.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,028 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Aquila -1,330 NOK je Aktie verloren.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 8,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen NOK erzielt wurde.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,089 USD je Aktie, gegenüber -3,040 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 35,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 59,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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