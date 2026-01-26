Erste Schätzungen: Aramark veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Aramark wird voraussichtlich am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,503 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 28,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,390 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Aramark in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 4,74 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,22 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,70 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 18,51 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at