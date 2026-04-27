Aramark Aktie
WKN DE: A1W92R / ISIN: US03852U1060
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27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Aramark zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Aramark veröffentlicht voraussichtlich am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,474 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 11,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,75 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,28 Milliarden USD umgesetzt.
Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 19,79 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 18,51 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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