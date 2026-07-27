Erste Schätzungen: Aramark zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aramark stellt voraussichtlich am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,485 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Aramark in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 4,94 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,25 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 19,97 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 18,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at