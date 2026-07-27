Aramark Aktie

Aramark für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W92R / ISIN: US03852U1060

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Aramark zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aramark stellt voraussichtlich am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,485 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Aramark in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 4,94 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,25 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 19,97 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 18,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Aramark

mehr Nachrichten

Analysen zu Aramark

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aramark 49,87 -0,70% Aramark

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Plus
An den Märkten in Fernost geht es am Montag bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen