Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Das sind die Erwartungen der Experten an Aramco (Saudi Aramco).

Aramco (Saudi Aramco) präsentiert in der voraussichtlich am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,471 SAR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,350 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Aramco (Saudi Aramco) 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 432,65 Milliarden SAR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) 407,14 Milliarden SAR umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,98 SAR, wohingegen im Vorjahr noch 1,44 SAR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.922,26 Milliarden SAR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.671,20 Milliarden SAR waren.

Redaktion finanzen.at