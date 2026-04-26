Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aramco (Saudi Aramco) öffnet voraussichtlich am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Aramco (Saudi Aramco) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,460 SAR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,400 SAR je Aktie gewesen.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 429,61 Milliarden SAR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 440,05 Milliarden SAR aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,91 SAR, wohingegen im Vorjahr noch 1,44 SAR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.953,47 Milliarden SAR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.671,20 Milliarden SAR waren.

Redaktion finanzen.at