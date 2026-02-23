Aramco Aktie

Quartalszahlen in Sicht 23.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aramco (Saudi Aramco) gewährt einen Blick in die Bücher – damit rechnen Analysten.

Aramco (Saudi Aramco) wird voraussichtlich am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,385 SAR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,360 SAR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Aramco (Saudi Aramco) 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 378,99 Milliarden SAR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) 428,59 Milliarden SAR umsetzen können.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,54 SAR, gegenüber 1,63 SAR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 1.652,39 Milliarden SAR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1.801,67 Milliarden SAR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

