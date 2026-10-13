Arashi Visio a Aktie

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WKN DE: A42012 / ISIN: CNE1000070C9

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Arashi Vision A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Arashi Vision A äußert sich voraussichtlich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,491 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,680 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Arashi Vision A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 4,49 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,94 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 CNY, gegenüber 2,32 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 15,57 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,71 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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