Erste Schätzungen: Arashi Vision A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Arashi Vision A wird sich voraussichtlich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,290 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Arashi Vision A 0,860 CNY je Aktie eingenommen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,98 Prozent auf 2,59 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,32 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,79 CNY aus. Im Vorjahr waren 2,32 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 16,04 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 9,71 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at