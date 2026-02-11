Arbe Robotics Aktie

Arbe Robotics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C48F / ISIN: IL0011796625

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Arbe Robotics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Arbe Robotics präsentiert in der voraussichtlich am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,088 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,150 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 0,6 Millionen USD – ein Plus von 540,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arbe Robotics 0,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,355 USD, gegenüber -0,610 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 0,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Arbe Robotics Ltd. Registered Shs

mehr Nachrichten