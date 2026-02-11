Erste Schätzungen: Arbe Robotics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Arbe Robotics präsentiert in der voraussichtlich am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,088 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,150 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 0,6 Millionen USD – ein Plus von 540,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arbe Robotics 0,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,355 USD, gegenüber -0,610 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 0,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at