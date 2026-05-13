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13.05.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Arbe Robotics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Arbe Robotics stellt voraussichtlich am 28.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Arbe Robotics noch ein Verlust pro Aktie von -0,130 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,275 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,420 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 4,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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