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WKN DE: A3C48F / ISIN: IL0011796625

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04.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Arbe Robotics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Arbe Robotics veröffentlicht voraussichtlich am 19.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,063 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 260,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,273 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,420 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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