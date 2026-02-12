Erste Schätzungen: Arbor Realty Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Arbor Realty Trust wird voraussichtlich am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,129 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Arbor Realty Trust 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 64,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 119,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 335,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,902 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,18 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 503,3 Millionen USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at