ARC Resources Aktie

ARC Resources

WKN DE: A1H5K1 / ISIN: CA00208D4084

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: ARC Resources informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ARC Resources wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,548 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,630 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,46 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,42 Milliarden CAD umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,29 CAD, gegenüber 1,89 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 5,92 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 5,10 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu ARC Resources Ltd.

Analysen zu ARC Resources Ltd.

