ARC Resources Aktie
WKN DE: A1H5K1 / ISIN: CA00208D4084
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ARC Resources zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ARC Resources wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,652 CAD. Dies würde einer Verringerung von 5,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ARC Resources 0,690 CAD je Aktie vermeldete.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,63 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei ARC Resources für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,54 Milliarden CAD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,52 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,19 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,29 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 6,08 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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