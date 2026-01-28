Erste Schätzungen: Arca Continental SAB de CV stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Arca Continental SAB de CV wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,34 MXN. Im Vorjahresquartal waren 11,49 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Arca Continental SAB de CV mit einem Umsatz von insgesamt 63,98 Milliarden MXN abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,52 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren, um 5,24 Prozent verringert.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,43 MXN. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,49 MXN einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 249,50 Milliarden MXN aus, nachdem im Zeitraum zuvor 239,57 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

