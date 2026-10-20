Erste Schätzungen: ArcBest gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ArcBest wird voraussichtlich am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,50 USD aus. Im letzten Jahr hatte ArcBest einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ArcBest in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,20 Milliarden USD im Vergleich zu 1,05 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,02 USD je Aktie, gegenüber 2,62 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 4,51 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at