ArcBest Aktie
WKN DE: A113JL / ISIN: US03937C1053
|
13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ArcBest präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ArcBest präsentiert in der voraussichtlich am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,270 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ArcBest 0,130 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 2,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 994,7 Millionen USD gegenüber 967,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,66 USD, gegenüber 2,62 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 4,22 Milliarden USD im Vergleich zu 4,01 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ArcBest Corp
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: ArcBest präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.01.26
|Ausblick: ArcBest zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: ArcBest stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: ArcBest legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu ArcBest Corp
Aktien in diesem Artikel
|ArcBest Corp
|91,00
|-1,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.