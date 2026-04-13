Erste Schätzungen: ArcBest präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ArcBest präsentiert in der voraussichtlich am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,270 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ArcBest 0,130 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 2,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 994,7 Millionen USD gegenüber 967,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,66 USD, gegenüber 2,62 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 4,22 Milliarden USD im Vergleich zu 4,01 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at