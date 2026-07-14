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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ArcBest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ArcBest wird voraussichtlich am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,17 USD aus. Im letzten Jahr hatte ArcBest einen Gewinn von 1,12 USD je Aktie eingefahren.

ArcBest soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,37 USD im Vergleich zu 2,62 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 4,48 Milliarden USD, gegenüber 4,01 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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