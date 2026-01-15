Erste Schätzungen: ArcBest stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ArcBest stellt voraussichtlich am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,418 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ArcBest 1,24 USD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,00 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 967,8 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,75 USD, gegenüber 7,30 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 4,01 Milliarden USD im Vergleich zu 4,18 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

