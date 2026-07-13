Erste Schätzungen: Arch Capital Group legt Quartalsergebnis vor

Arch Capital Group äußert sich voraussichtlich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

21 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,47 USD. Das entspräche einer Verringerung von 23,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,23 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Arch Capital Group nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 4,37 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 13,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,05 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,30 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,60 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 17,03 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 19,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at