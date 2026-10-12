Arch Capital Group LtdShs Aktie
WKN: 590336 / ISIN: BMG0450A1053
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Arch Capital Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Arch Capital Group wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
21 Analysten schätzen im Schnitt, dass Arch Capital Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,56 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 18,32 Prozent auf 4,06 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Arch Capital Group noch 4,98 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,70 USD, während im vorherigen Jahr noch 11,60 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,53 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 19,43 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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