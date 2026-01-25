Erste Schätzungen: Arch Capital Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Arch Capital Group wird voraussichtlich am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,59 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 7,02 Prozent erhöht. Damals waren 2,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Arch Capital Group mit einem Umsatz von insgesamt 4,19 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,78 Prozent verringert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,39 USD, gegenüber 11,19 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 17,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 16,86 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at