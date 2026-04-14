Arch Capital Group LtdShs Aktie
WKN: 590336 / ISIN: BMG0450A1053
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Arch Capital Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Arch Capital Group wird sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 20 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,49 USD. Dies würde einem Zuwachs von 68,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Arch Capital Group 1,48 USD je Aktie vermeldete.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,55 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,62 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,41 USD, wohingegen im Vorjahr noch 11,60 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,52 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 19,43 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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