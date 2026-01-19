Erste Schätzungen: Archer Daniels Midland legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Archer Daniels Midland wird sich voraussichtlich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,800 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Archer Daniels Midland mit einem Umsatz von insgesamt 21,01 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,17 Prozent verringert.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,38 USD, gegenüber 3,65 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 82,97 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 85,50 Milliarden USD generiert worden waren.

