Archer Daniels Midland Aktie
WKN: 854161 / ISIN: US0394831020
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Archer Daniels Midland verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Archer Daniels Midland wird voraussichtlich am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,36 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Archer Daniels Midland 0,450 USD je Aktie eingenommen.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 21,19 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 22,75 Milliarden USD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,64 USD, gegenüber 2,23 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 85,77 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 80,34 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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