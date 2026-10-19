Archer Daniels Midland Aktie

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WKN: 854161 / ISIN: US0394831020

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19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Archer Daniels Midland vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Archer Daniels Midland lädt voraussichtlich am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 1,57 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 14,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 23,27 Milliarden USD gegenüber 20,39 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,49 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,23 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 87,91 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 80,34 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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