Erste Schätzungen: Archer Daniels Midland veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Archer Daniels Midland stellt voraussichtlich am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,651 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,610 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Archer Daniels Midland in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,18 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 21,25 Milliarden USD im Vergleich zu 20,20 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,13 USD im Vergleich zu 2,23 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 86,19 Milliarden USD, gegenüber 80,34 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at