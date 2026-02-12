Erste Schätzungen: Archer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Archer wird voraussichtlich am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,061 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Archer noch ein Verlust pro Aktie von -2,100 NOK in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 333,3 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,84 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,003 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -3,980 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,36 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 13,99 Milliarden NOK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at