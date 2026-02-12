Archer Aktie
WKN DE: A403TF / ISIN: BMG0451H2087
|
12.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Archer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Archer wird voraussichtlich am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,061 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Archer noch ein Verlust pro Aktie von -2,100 NOK in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 333,3 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,84 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,003 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -3,980 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,36 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 13,99 Milliarden NOK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Archer Ltd Registered Shs
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: Archer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Archer zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Archer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Archer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Archer Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Archer Ltd Registered Shs
|2,19
|0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street eröffnet wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.