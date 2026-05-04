Archer Aktie
WKN DE: A403TF / ISIN: BMG0451H2087
|
04.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Archer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Archer wird sich voraussichtlich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst schätzt, dass Archer im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,037 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -3,650 NOK je Aktie gewesen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 243,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,79 Milliarden NOK erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,275 USD, gegenüber -6,540 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,22 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,43 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Archer Ltd Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Archer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
26.02.26
|Ausblick: Archer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: Archer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Archer Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Archer Ltd Registered Shs
|2,71
|2,85%