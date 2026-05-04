Erste Schätzungen: Archer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Archer wird sich voraussichtlich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass Archer im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,037 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -3,650 NOK je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 243,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,79 Milliarden NOK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,275 USD, gegenüber -6,540 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,22 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,43 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at