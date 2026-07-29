Archer Aktie

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WKN DE: A403TF / ISIN: BMG0451H2087

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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Archer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Archer gibt voraussichtlich am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,054 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 NOK erwirtschaftet worden.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 261,6 Millionen USD betragen, verglichen mit 3,59 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,350 USD je Aktie, gegenüber -6,540 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 1,09 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 12,43 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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