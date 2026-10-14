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WKN DE: A403TF / ISIN: BMG0451H2087

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Archer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Archer lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,108 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Archer 2,83 NOK je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 274,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 3,43 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,311 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -6,540 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,07 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,43 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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