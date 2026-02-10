Erste Schätzungen: Archrock stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Archrock wird voraussichtlich am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,388 USD je Aktie gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Archrock im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 377,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 326,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,71 Prozent gesteigert.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD im Vergleich zu 1,05 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 1,49 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,16 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at