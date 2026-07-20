Erste Schätzungen: Archrock verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Archrock wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,453 USD aus. Im letzten Jahr hatte Archrock einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Archrock nach den Prognosen von 6 Analysten 393,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 383,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,86 USD je Aktie, gegenüber 1,83 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,56 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at