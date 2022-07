Erste Schätzungen: Archrock zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Archrock präsentiert in der voraussichtlich am 03.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,196 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 206,1 Millionen USD – ein Plus von 5,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Archrock 195,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,589 USD, gegenüber 0,180 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 832,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 781,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at