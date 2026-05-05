Arcos Dorados a Aktie
WKN DE: A1H9NG / ISIN: VGG0457F1071
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05.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Arcos Dorados A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Arcos Dorados A wird sich voraussichtlich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,115 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Arcos Dorados A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,21 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 12,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,692 USD aus. Im Vorjahr waren 1,01 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 5,23 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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