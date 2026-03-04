Erste Schätzungen: Arcos Dorados A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Arcos Dorados A äußert sich voraussichtlich am 19.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,202 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Arcos Dorados A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Arcos Dorados A 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,28 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Arcos Dorados A 1,14 Milliarden USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,906 USD je Aktie, gegenüber 0,710 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 4,67 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

