Erste Schätzungen: Arcos Dorados A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Arcos Dorados A äußert sich voraussichtlich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,151 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Arcos Dorados A 0,110 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,27 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 11,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,761 USD, gegenüber 1,01 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 5,27 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,68 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at