Arcos Dorados a Aktie
WKN DE: A1H9NG / ISIN: VGG0457F1071
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Arcos Dorados A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Arcos Dorados A wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,153 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,32 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,796 USD, gegenüber 1,01 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 5,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,68 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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