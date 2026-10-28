Arcos Dorados a Aktie

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WKN DE: A1H9NG / ISIN: VGG0457F1071

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28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Arcos Dorados A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Arcos Dorados A wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,153 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,32 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,796 USD, gegenüber 1,01 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 5,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,68 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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