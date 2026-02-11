Erste Schätzungen: Arcosa zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Arcosa stellt voraussichtlich am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,922 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Arcosa im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 719,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 666,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,99 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,22 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 2,89 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at