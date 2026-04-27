Erste Schätzungen: Arctic Paper gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Arctic Paper präsentiert in der voraussichtlich am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,160 PLN. Im Vorjahresquartal waren -0,190 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,88 Prozent auf 838,2 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 822,8 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,455 PLN, gegenüber -1,440 PLN je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 3,22 Milliarden PLN, nachdem im Vorjahr 3,20 Milliarden PLN generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at