Erste Schätzungen: Arctic Paper vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Arctic Paper lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,230 PLN gegenüber 0,030 PLN im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 764,6 Millionen PLN gegenüber 796,2 Millionen PLN im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,984 PLN prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,440 PLN je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,24 Milliarden PLN umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,20 Milliarden PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at