Arcutis Biotherapeutics Aktie

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WKN DE: A2PYWE / ISIN: US03969K1088

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Arcutis Biotherapeutics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Arcutis Biotherapeutics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,050 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,130 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 118,9 Millionen USD – ein Plus von 45,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arcutis Biotherapeutics 81,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,219 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,130 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 500,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 376,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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