Erste Schätzungen: Arcutis Biotherapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Arcutis Biotherapeutics wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,085 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 111,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 56,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,195 USD, gegenüber -1,160 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 359,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 196,5 Millionen USD generiert wurden.
