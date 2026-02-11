Erste Schätzungen: Ardagh Metal Packaging stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ardagh Metal Packaging wird voraussichtlich am 26.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,018 USD je Aktie gegenüber -0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,29 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 7,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,20 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,194 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,050 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 5,45 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 4,91 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at