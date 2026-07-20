Ardent Health Partners Aktie
WKN DE: A40H23 / ISIN: US03980N1072
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ardent Health Partners gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ardent Health Partners wird voraussichtlich am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,184 USD gegenüber 0,520 USD im Vorjahresquartal.
10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,24 Prozent auf 1,59 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,08 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,960 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,45 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,32 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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